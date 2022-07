Beachvolleyball-Masters in Kempten: Sieg für Duo Doranth/Höfer

Nach einem Jahr Zwangspause und einem Turnier 2021 ohne Zuschauer freuten sich die Veranstalter diesmal wieder auf zahlreiche Besucher. Für das Beachvolleyball-Turnier der Kategorie 1+ wurde der August-Fischer-Platz mit 150 Tonnen Sand in die Copacabana des Allgäus verwandelt. Am Samstag begannen die Beach Masters mit den Vorrundenspielen, am Sonntag fanden die Halbfinal- und Endspiele statt.

Barber/Mählmann gewinnen Frauen-Finale

Bei den Männern setzte sich im bayerischen Finale in zwei Sätzen (21:15, 21:18) das Duo Benedikt Doranth/Julius Höfer vom TSV Grafing gegen das Münchner Team Kim Huber/Daniel Kirchner vom Klub Beach4U durch. Bei den Frauen siegten Nele Barber und Laura Mählmann (VCO Berlin) im Endspiel in zwei Sätzen (21:15, 21:19) gegen Lena und Sarah Overländer vom TSV Bayer 04 Leverkusen.