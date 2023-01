Beachvolleyball in Kirchweidach | 8.1., 12 Uhr | Livestream

Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt das Beachvolleyball-Event ins "sport-verrückte" Dorf Kirchweidach im Landkreis Altötting zurück. Es ist das einzige Indoor-Turnier in Deutschland. Vom Bayerischen Volleyball-Verband ist es in die Kategorie 1+, immerhin die dritthöchste Kategorie in Deutschland, eingestuft.

Die Spieler und Zuschauer erwartet eine Arena der besonderen Art. Das Event findet in der Verpackungshalle eines Gemüsebaubetriebs statt. In der Tomatenhalle werden 300 Tonnen Sand für zwei Beachvolleyballfelder aufgeschüttet. Für insgesamt rund 500 Zuschauer werden Tribünen aufgebaut.

Hochkarätige Besetzung

Auch dieses Mal geht es um Punkte für die Qualifikation zur Bayerischen und Deutschen Beachvolleyball Meisterschaft.

Im starken Teilnehmerfeld sind zahlreiche Teams der Deutschen Serie, unter anderem auch die amtierenden bayerischen Beachvolleyball-Meister Sebastian Burgis/Johannes Klinkert (Beach4U München) und der ehemalige World-Tour Spieler Sebastian Dollinger (Beach4U München) mit seinem Partner Fabian Bartsch vom TSV Mühldorf.

Bei den Frauen werden das derzeit beste bayerische Team der Deutschen Serie, Giulia Deißenberger/Tabea Schwarz (SV Lohhof), und die Indoor-Beachvolleyball-Spezialistin Eva Schilf (TSV Sonthofen) mit ihrer Partnerin Celina Krippahl erwartet.

Aufschlag für zwei Tage in Kirchweidach

Das BVV Beach Masters beginnt am Freitag, 6. Januar, mit der Qualifikation. Hier werden für das Hauptfeld der Damen jeweils zwei Startplätze ausgespielt. Am Samstag, 7. Januar und Sonntag, 8. Januar finden die Spiele des Hauptfeldes statt.