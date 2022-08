Beachvolleyball-EM: Walkenhorst/Lippmann verpassen Achtelfinale

Das Turnier ist für Louisa Lippmann und Kira Walkenhorst in der ersten K.o.-Runde beendet. Trotz einer guten Leistung zogen die beiden Deutschen gegen das Schweizer Duo Esmee Böbner/Zoe Verge-Depre den Kürzeren .Walkenhorst hatte in München dank einer Wildcard ihr erstes internationales Turnier nach ihrem zwischenzeitlichen Karriereende 2019 gespielt. Für ihre Partnerin Lippmann war es die erste Beach-EM gewesen. Die ehemalige Hallen-Nationalspielerin will sich mit Laura Ludwig für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifizieren.