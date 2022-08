Beachvolleyball-Duo Walkenhorst/Lippmann: Erst EM, dann Olympia

Lippmann plant Olympiastart mit Laura Ludwig

Lippmann, wird es wohl nicht sein, denn die hat bereits andere Pläne. Im April hat die 27-Jährige überraschend ihre Hallen-Karriere beendete. Nachdem sie 2020 schon einmal einen Ausflug in den Sand gewagt hat, will sie jetzt ganz dabei bleiben. Lippmann plant mit Walkenhorsts ehemaliger Gold-Partnerin Laura Ludwig Olympia 2024 anzugehen. Aber: "Aktuell steh ich hier mit Kira bei der Europameisterschaft, die wir am Dienstag starten", so Lippmann. Die gemeinsamen Planungen mit Ludwig beginnen erst nach den Europameisterschaften.

Ansonsten fände es die Beachvolleyballerin schön, "wenn Sport in Deutschland wieder eine höheren Stellenwert bekommen würde." Denn, "wir alle leisten glaube ich extrem viel, auch um den Zuschauern etwas zu bieten. Und unseren Träumen hinterherzujagen." Ein Traum wäre es für Lippmann auch, wenn Deutschland wieder einmal die Olympischen Spiele ausrichten würde.