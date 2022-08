Beach-Masters in München | 28.08., 11.30 Uhr | Livestream

Nach einem Jahr Zwangspause und einem Turnier 2021 ohne Zuschauer freuen sich die Veranstalter diesmal wieder auf zahlreiche Besucher für das Beachvolleyballturnier auf der ZHS Beach- und Tennisanlage in München.

Am Samstag beginnen die Beach Masters mit den Vorrundenspielen. Sie werden bis in die späten Abendstunden andauern. Tags darauf geht es dann in die Endrunde. Bei den Halbfinal- und Endspielen sind wir live dabei. Wir übertragen am Sonntag auf BR24 Sport ab 11.30 Uhr. Ihr Kommentator ist Taufig Khalil.