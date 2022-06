Beach-Masters in Mühldorf: Finalsieg für zwei Dingolfingerinnen

Klassiker mit Night-Session

Die BVV Beach Masters in Mühldorf sind ein Klassiker auf der Tour und mit der Night-Session am Samstag auch ein Publikumsmagnet. Im Rahmen des Stadtfestes wurde der Centercourt am Abend für die Viertelfinals erleuchtet. Voll besetzt waren die Zuschauerränge am Sonntag bei den Halbfinals und Finals.

BVV-Masters-Finale im Livestream bei BR24 Sport

Bei dieser Turnierserie der BVV-Masters sammeln die Teams Punkte, um sich für die bayerische Beachvolleyball Meisterschaft 2022 zu qualifizieren. Diese wird am 27./28. August auf der Beachvolleyball-Anlage des Zentralen Hochschulsports in München ausgetragen und wird im Livestream bei BR24 Sport zu sehen sein.