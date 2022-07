Beach-Masters in Kempten | 17.7., 10 Uhr | BR2 Sport Livestream

Nach einem Jahr Zwangspause und einem Turnier 2021 ohne Zuschauer freuen sich die Veranstalter diesmal wieder auf zahlreiche Besucher. Für das Beachvolleyballturnier der Kategorie 1+ wird der August-Fischer-Platz mit 150 Tonnen Sand in die Copacabana des Allgäus verwandelt.

Nina Beck (TV Kempten) ist die Lokalmatadorin

Bei den Frauen sind beim BVV Masters die Siegerinnen des vergangenen Turniers in Mühldorf Priscilla Gatzsche und Alina Hösch (beide TV Dingolfing) wieder auf dem Platz. Nina Beck (TV Kempten) schlägt mit Romy Hagn (TV Planegg Krailing) auf. Bei den Herren gehen die Mühldorfer Sieger Lucas Grofe / Daniel Hähnert (beide PSV Neustrelitz) auf den Platz.

Vorprogramm mit Jugendturnier

Im Vorfeld des BVV Masters können sich am Donnerstag und Freitag (14. und 15.7.) bereits die Nachwuchssportler beim Jugend Beach Day beweisen, sie spielen den WJ Charity Beach Cup aus. Sämtliche Einnahmen aus dem Turnier kommen einer gemeinnützigen Einrichtung zugute.

Entscheidungen live auf BR24 Sport

Am Samstag beginnen die Beach Masters mit den Vorrundenspielen. Sie werden bis in die späten Abendstunden andauern, dann wird unter Flutlicht gespielt. Tags darauf geht es dann in die Endrunde. Die übertragen wir auf BR24 Sport ab 10.00 Uhr. Auch bei den Halbfinal- und Endspielen sind wir live dabei.