Beach Liga: Hohes Niveau und "überwältigende Reichweite"

Das Feedback der Spielerinnen und Spieler sei "überragend", das Spielniveau "gut", der Zuschauerzuspruch in Livestream & Co. "überwältigend" - Organisator und Spieler Alexander Walkenhorst zieht eine positive Bilanz der "Beach Liga" in Düsseldorf.

Seit dem 13. Juni spielen acht Frauen- und Männerteams bei diesem Einladungsturnier. Walkenhorst, Bruder von Olympiasiegerin Kira, hatte die Idee und war maßgeblich an der Umsetzung beteiligt.

Als der Coronavirus den Sport zum Erliegen brachte, dann aber allen voran der Fußball wieder in den Spielbetrieb drängte, wollte sich Walkenhorst nicht damit abfinden, dass die Volleyballer noch warten müssen.

"Ball über die Schnur" statt Volleyball

Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) agierte nur zögerlich. Für die Coronaphase hatte der Verband durchaus eigenwillige Regeln aufgestellt: Keine Netzaktionen, Abstand zwischen den einzelnen Spielern, keine Aufschläge oder Angriffe in die Mitte zweier Spieler (wegen der Gefahr des direkten Kontakts) - das Spiel hätte wohl eher einem "Ball über die Schnur" geähnelt.

Walkenhorst wurde aktiv. "In Verbänden fehlen oft Fantasie und Energie", sagte er Anfang Juni vor dem Turnierstart in einem "Zeit"-Interview. Gemeinsam mit Daniel Wernitz und Constantin Adam, Manager von zwei Beachvolleyballnationalteams, rief er die "Beach Liga" ins Leben einschließlich umfangreicher Hygienekonzepte ins Leben. Als erst dritte Sportart nach Fußball und Basketball war Beachvolleyball wieder im Spielbetrieb.

Am Sonntag endet das Turnier, kurz vor den Finals gibt Walkenhorst dem Event eine "Eins mit Stern". Mehr als 100.000 Zuschauer verfolgten die Spiele täglich auf dem Streamingportal Twitch.