29.09.2018, 20:23 Uhr

BBL: Würzburg unterliegt Bamberg im Frankenderby

Erster Spieltag in der Basketball Bundesliga und gleich steigt in Würzburg das Mainfranken-Derby: Die Unterfranken empfangen Bamberg und liefern sich lange einen enges Duell. Am Ende unterliegt Würzburg aber knapp mit 80:84.