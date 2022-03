BBL: Weiler-Babb-Schock überschattet FCB-Aufholjagd

Der FC Bayern Basketball gewinnt das BBL-Spiel gegen die Hamburg Towers mit 86:75. Dabei hatten die Münchner zur Pause mit 18 Punkten zurückgelegen. Überschattet wurde das Spiel, bei dem Paul Zipser sein lang erwartetes Comeback gab, von der schweren Verletzung von Bayern-Guard Nick Weiler-Babb.

Weiler-Babb bewusstlos am Boden

Plötzlich war es ganz still im Audi Dome. Nick Weiler-Babb hatte gerade noch zu einem Dunk angesetzt. Augenblicke später lag der Spieler des FC Bayern Basketball regungslos auf dem Boden. Die Schiedsrichter unterbrachen sofort das Spiel, Ärzte sprinteten auf den Court, Sanitäter schirmten den Spieler mit Tüchern ab. Trainer Andrea Trinchieri scharte seine Spieler zusammen, während ihr Teamkollege minutenlang behandelt wurde und schließlich vom Platz getragen wurde.

Babb war nach dem Dunk-Versuch vom Korb abgerutscht und mit dem Kopf auf dem Parkett gelandet. Nach zehn Minuten eine erste Entwarnung durch den FC Bayern: Weiler-Babb sei wieder bei Bewusstsein, hieß es in einer kurzen Info. Währenddessen war die Partie, die sich im zweiten Viertel befunden hatte, schon wieder angepfiffen.

18 Punkte Rückstand zur Pause

Eigentlich hätte es ein Abend sein sollen, der ganz im Zeichen vom Comeback von Paul Zipser stehen sollte. Zipser stand nach seiner Hirn-Operation zum ersten Mal seit Juni 2021 im Kader der Münchner. Der 28-Jährige hatte Tränen in den Augen, als er den Court betrat.

Doch nicht nur das Comeback, sondern auch der Sport geriet beim Spiel gegen die Hamburg Towers in den Hintergrund. Heim- und Gäste-Team merkte man den Schock an. Hamburg hatte bis zu diesem Zeitpunkt das Spiel im Griff, führte mit 23:15. Dieser Vorsprung wuchs nach Wiederanpfiff stetig an. Der FCB kam offensiv kaum zum Zug. Mit 18 Punkten Rückstand ging es in die Pause. Überragender Mann war der Hamburger Caleb Homesley, der mit 25 Punkten und sechs von acht getroffenen Dreiern seine Mannschaft anführte.

Baiesi: "Er bewegt sich"

"Es ist hart", sagte Homesley bei Magenta TV in der Halbzeit über Weiler-Babb. "Zum einen für das andere Team, weil er ein guter Spieler ist. Aber vor allen Dingen ist es als Person schlimm. Wir sind alle außerhalb des Courts auch Menschen. Wir haben Familien." FCB-Basketball-Sportdirektor Daniele Baiesi sagte: "Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Er bewegt sich",

Spektakuläre Aufholjagd nach der Pause

Die Münchner kamen dann wie ausgewechselt aus der Pause. Mit einem 11:0-Lauf ließen sie den Vorsprung bis auf sieben Punkte schmelzen. Die Hamburger leisteten sich Ballverlust nach Ballverlust. Alles, was bei den Bayern in den Vierteln nicht funktioniert hatte, klappte auf einmal.

Zipser-Comeback im dritten Drittel

Und als der Rückstand auf zwei Punkte geschrumpft war, beim 58:60, wurde es dann plötzlich doch wieder richtig laut in der Arena. Das Ende des driten Viertel lief, als Paul Zipser das Parkett betrat und seine ersten Sekunden professionellen Basketball seit dem 2. Juni 2021 spielte. Es sollte bei 15 Sekunden bleiben. Doch am gelösten Lachen Zipsers konnte man sehen, wie viel sie ihm bedeuteten.

Und auch im Spiel lief es für die Bayern richtig gut. Es war gerade eine Minute im vierten Viertel vergangen, als Othello Hunter mit einem kräftigen Dunk den Ausgleich besorgte. Einen Ballbesitz später besorgte Augustin Rubit die 62:60-Führung. Danach implodierte die Gäste-Mannschaft und der FC Bayern wurde immer besser. Schon Mitte des vierten Viertels war das Spiel entschieden. Am Ende gewannen die Münchner mit 86:75.

Pesic: "Alle Daumen drücken"

Nach dem Spiel gab Marko Pesic ein kurzes Update zur Situation von Weiler-Babb gegenüber dem Bayerischen Rundfunk: "Als er abtransportiert wurde, war er bei Bewusstsein. Er konnte alle Extremitäten bewegen. Er ist auf das Gesicht gefallen. Lass uns alle Daumen drücken, dass er Glück im Unglück hatte", sagte der Sportdirektor und ging auch auf die sportliche Leistung ein: "Das war ein Kraftakt. Die Mannschaft hat Charakter gezeigt. Riesen Respekt und Glückwunsch." Die Bayern sichern mit dem Sieg ihre Tabellenführung weiter ab.