BBL-Spielplan: Bayern-Basketballer starten gegen Ulm

Der Pokalsieger und Vizemeister FC Bayern Basketball startet mit einem Heimspiel gegen ratiopharm Ulm in die Saison. Für Neuzugang Andreas Obst bedeutet das, dass es gleich am 1. Spieltag ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub gibt.

Brose Bamberg (in Göttingen), medi Bayreuth (in Gießen) und s.Oliver Würzburg (bei den Merlins Crailsheim) müssen zum Auftakt auswärts ran.

Berlin - FC Bayern und Oberfrankenderby im Dezember

Zum Topspiel zwischen Meister Alba Berlin und Pokalsieger FC Bayern kommt es am 10. Spieltag (12. Dezember). Das Oberfrankenderby zwischen Brose Bamberg und medi Bayreuth steigt am 9. Spieltag (4. Dezember). Am 15. Spieltag (2. Januar 2022) haben die Bamberger dann den FC Bayern Basketball zu Gast.