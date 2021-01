BBL: Saison-Aus für Würzburgs Sears

Sears zog sich die Verletzung beim Auswärtssieg am vergangenen Samstag in Bonn zu. Der US-Amerikaner wird noch "im Laufe dieser Woche operiert". Sears war erst Anfang Dezember nach neun Monaten Verletzungspause aufs Parkett zurückgekehrt. "Justins Verletzungspech ist einfach unglaublich", sagte Geschäftsführer Steffen Liebler: "Seine Verletzung ist nicht nur für ihn, sondern auch für die Mannschaft extrem bitter. Er ist unser Anführer und hat als Leistungsträger großen Anteil an der positiven sportlichen Entwicklung der letzten Wochen."

In seinen acht Saisonspielen hatte Sears als Topscorer seines Teams im Schnitt zwölf Punkte und 4,9 Rebounds aufgelegt.