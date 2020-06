BBL: Rasta Vechta verliert gegen Alba Berlin

Spielverlauf Rasta Vechta vs. Alba Berlin

In der Partie dominierte Alba Berlin über die gesamte Spielzeit und hatte in allen vier Vierteln die Nase vorne. Zur Halbzeitpause lag das Team Rasta Vechta bereits uneinholbar hinten. Bis zum Ende der Spielzeit drehte sich das Spiel nicht mehr. Das weiter sieglose Team aus Vechta muss damit sein letztes Gruppenspiel am Montag (15.06.2020) gegen Brose Bamberg gewinnen, um die allerletzte kleine Chance auf den Viertelfinaleinzug zu wahren.