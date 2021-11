BBL-Pokal: Titelverteidiger FC Bayern scheitert in Chemnitz

Die Basketballer vom FC Bayern München können ihren Pokaltitel nicht verteidigen. 42 Stunden nach dem EuroLeague-Duell in Monaco zeigte das Team von Andrea Trinchieri im Viertelfinale um den Einzug ins Top Four zwar einen großen Kampf, unterlag aber mit 80:85 in Chemnitz.

Grandiose Aufholjagd im letzten Viertel

Vor 3.680 Zuschauern beendeten die Bayern das erste Viertel zu ihren Gunsten mit 26:21. Nach dem zweiten Viertel hatten die Hausherren mit 44:39 die Nase vorn. Im Anschluss verloren die Gäste aus München komplett die Kontrolle über die hektische Partie und lagen nach 30 Minuten mit 19 Punkten schier aussichtslos zurück. Danach lieferte der haushohe Favorit zwar eine grandiose Aufholjagd bis zum 80:81, ehe unglückliche Aktionen den Run doch beendeten.

Negativserie: Vierte Niederlage im fünften Spiel

Damit haben die Bayern vier ihrer vergangenen fünf Pflichtspiele verloren. "Das tut auf jeden Fall weh. Der Rückstand war zu groß. Es ist leider so, wie es ist", stellte Münchens Nationalspieler Andreas Obst im Anschluss fest.

Bester Münchner Werfer: Andreas Obst

Topscorer bei den Hausherren war Darion Atkins mit 21 Punkten. Bei den Gästen aus München war Andreas Obst bester Werfer mit 18 Zählern.

Trinchieri erlebte das Spielende nicht. Nach zwei Technischen Fouls musste der Italiener den Innenraum verlassen. Trinchieri übernahm nach dem K.o. die Verantwortung. "Manchmal muss man die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist, dass ist mich für diese Niederlage sehr verantwortlich fühle", so der 53-Jährige. Dafür gebe es seiner Meinung nach zwei Gründe: "Ich habe mein Team alleingelassen, meine Nerven haben meine Emotionen überkochen lassen. Und zum Zweiten habe ich mein Team nicht auf so einen großen Kampf vorbereitet. Diese zwei Dinge gehen auf mich."

Final Four mit Chemnitz, Alba Berlin und Braunschweig

Chemnitz folgte Meister Alba Berlin (84:57 bei medi Bayreuth) und den Löwen Braunschweig (86:65 gegen die Fraport Skyliners Frankfurt) zum Top Four. Den letzten Teilnehmer am Finalturnier (19./20. Februar) ermitteln die Hakro Merlins Crailsheim und s.Oliver Würzburg.

Erste Titelchance verspielt

In der BBL-Tabelle stehen die Bayern mit 10:4 Punkten auf Tabellenplatz zwei, laufen aber in der EuroLeague mit drei Siegen aus neun Spielen als 14. ihren Ansprüchen hinterher. Nun ist die erste Titelchance auch noch weg.

Double Week in der EuroLeague

Viel Zeit für Frust bleibt den Bayern nicht nach der nächtlichen Rückkehr – es steht die dritte Double Week in der EuroLeague an mit zwei attraktiven Heimspielen: Am Dienstagabend gastiert Fenerbahce Istanbul im Audi Dome, am Donnerstag der griechische Meister Panathinaikos Athen.