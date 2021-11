BBL-Pokal: medi Bayreuth erwartet Alba Berlin

Der deutsche Pokalwettbewerb im Basketball geht in die vorentscheidende Runde. Am Wochenende finden die Viertelfinalspiele statt, in denen es darum geht, sich für das Halbfinale, das "Final Four", zu qualifizieren.

Drei bayerische Klubs kämpfen um Halbfinal-Einzug

Mit im Rennen sind noch drei bayerische Vereine: der aktuelle Pokalsieger FC Bayern München, s.Oliver Würzburg und medi Bayreuth. Die Oberfranken haben dabei die schwerste Aufgabe: Das Team von Raoul Korner, das im Achtelfinale die Hamburg Towers mit 93:84 aus dem Wettbewerb werfen konnte, spielt am Samstagabend gegen den Deutschen Meister Alba Berlin.

"Es hätte einfachere Lose gegeben!" Bayreuth-Trainer Raoul Korner

Die Viertelfinalspiele im BBL-Pokal 2021/22:

Samstag, 13. November 2021:

18.00 Uhr: BB Löwen Braunschweig - Fraport Skyliners

20.30 Uhr: medi Bayreuth - Alba Berlin

Sonntag, 14. November 2021:

18.00 Uhr: Chemnitz 99ers - FC Bayern München

20.30 Uhr: HAKRO Merlins Crailsheim - s.Oliver Würzburg