BBL-Pokal: FC Bayern scheitert völlig überraschend an Bonn

Bonn entlud von Beginn an den aufgestauten Frust aus der 82:114-Niederlage in der Liga am vergangenen Wochenende, bei dem die Baskets 21 Dreier der Crailsheim Merlins zuließen. Bereits zu Beginn der zweiten Halbzeit lagen die Gäste mit 15 Punkten vorne. 1:34 Minuten vor der Schlusssirene glich Nationalspieler Lo, mit 19 Punkten erfolgreichster Werfer der Bayern, für die Hausherren per Dreier zum 79:79 aus. Dann wurde es brisant: Nach einem Foul an der Dreierlinie traf Martin Breunig zwei seiner drei Freiwürfe, den dritten verwarf er beim Stand von 83:84, schnappte sich allerdings den Offensive-Rebound und verwertete den entscheidenden Korbleger 6,9 Sekunden vor dem Ende.

"Katastrophale erste Halbzeit" führt zu erster Saisonniederlage

Für das Team von Trainer Dejan Radonjic, das in der vergangenen Saison im Viertelfinale an Alba Berlin scheiterte, war es die erste Niederlage auf nationaler Ebene in dieser Spielzeit. "Wir haben in der ersten Halbzeit katastrophal gespielt. Das war keine Leistung. Keine Ahnung, woran es gelegen hat", klagte Bayerns Maodo Lo.