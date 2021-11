BBL-Pokal: Bayreuth scheitert krachend gegen Berlin

"Wir haben nicht viel zu verlieren", rief der Stadionsprecher in der Oberfrankenhölle kurz vor dem Tip-Off. Die Bayreuther gingen als klarer Außenseiter in das Viertelfinale im BBL-Pokal gegen Alba Berlin. Nicht genug, dass Bayreuth erst fünf der 23 Aufeinandertreffen der beiden Teams für sich entscheiden konnte. Nein, auch personell gab es für die Oberfranken wie schon so oft in dieser Saison eine Hiobsbotschaft.

Cameron Wells, der spätestens seit der Verletzung von Janari Joesaar der vielleicht wichtigste Spieler im Kader war, fällt aus. Nicht nur für das Spiel gegen Alba Berlin, sondern ziemlich lange. Eine Herzbeutelentzündung wird den Point Guard mindestens einen Monat außer Gefecht setzen. "Das ist ein sehr kurzfristiger Ausfall - dementsprechend konnten wir auch keinen Masterplan für die Partie aufstellen", sagte Trainer Raoul Korner vor dem Spiel bei Magenta Sport.

Horror-Start für medi Bayreuth

Doch Wells Ausfall konnte nicht die Erklärung sein, für das, was die 2000 Fans in der Oberfrankenhölle im ersten Viertel zu sehen bekamen. Leichtsinnige Ballverluste, viele Fehlwürfe, wilde Defense. Nach sechs Minuten stand es schon 21:5 für die Gäste. Das erste Viertel war noch nicht vorbei und die Partie im Grunde entschieden. Vier Minuten später stand es 30:8. Marcus Thornton war der einzige Bayreuther, der im ersten Viertel aus dem Feld den Korb getroffen hatte.

Bayreuth stellte um. Versuchte im zweiten Viertel die starke Berliner Offensive mit einer Zonen-Verteidigung zu stoppen. Das gelang auch besser, aber vorne lief noch immer gar nichts zusammen. Airballs, Ballverluste und eine Wurfquote von 25 Prozent sprachen eine klare Sprache. Ein Dreier von Kevin Wolrath brachte so etwas wie Kampfgeist zurück in die Mannschaft. Offensiv klappte wieder mehr, auf der anderen Seite für Berlin weniger. Mit 17 zu 17 endete das zweite Viertel unentschieden.

Kevin Wolrath als Lichtblick

Auch das die restlichen Viertel waren deutlich ausgeglichener. Berlin begann ab der Halbzeit seine Spieler zu schonen und auch Bayreuth ging nicht mehr mit letzter Aggressivität in die Duelle. Am Ausgang des Spiels tat sich freilich nichts mehr. Alba musste dank eines starkes erstes Viertels nicht mehr viel investieren und zog letztlich mit 84:57 in das Pokalhalbfinale ein.

Der vielleicht größte Hoffnungsschimmer - neben dem nimmermüden Bayreuther Publikum - war Wolrath. Der Berliner aus der Alba-Schmiede kam ab dem zweiten Viertel immer besser ins Spiel und war mit Zwölf Punkten und einer guten Wurfquote war er der beste Spieler beim Heimteam. Der 26-Jährige spielte zu Beginn der Saison keine Rolle im Team von Korner. Seit seinem starken Auftritt gegen den FC Bayern immer wichtiger wird.

medi bayreuth - Alba Berlin 57:84 (25:47)

Beste Werfer Bayreuth: Thornton (14), Anim (13), Wohlrath (12)

Beste Werfer Berlin: da Silva (17), Olinde (15), Lammers (11), Blatt (11)

Zuschauer: 2033