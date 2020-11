BBL-Pokal: Bayreuth nach Quarantäne außer Tritt

Durch die Niederlage vergab Bayreuth seine hervorragende Ausgangsposition in der Pokalgruppe. Mit einem Sieg hätte sich die Mannschaft von Headcoach Raoul Korner nach dem überraschenden Pokalsieg gegen den FC Bayern Basketball für das Top Four in München qualifiziert. Das Team um Kapitän Bastian Doreth kam nach der Zwangspause und nur drei Tagen Training zu Beginn aber nicht in Tritt. Auf der anderen Seite fiel beim MBC nahezu jeder Wurf. Bester Schütze beim MBC war Michal Michalak mit 32 Punkten.