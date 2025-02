BBL-Pokal: Bamberg fährt als Underdog zum Pokal Top4

"Wenn man da noch Motivation braucht, dann ist man irgendwie falsch", sagt der Bamberger Trainer Anton Gavel vor dem Basketball-Highlight-Wochenende. Nur zwei Siege trennen die vier Halbfinal-Teams vom Pokalsieg, nur einem Team werden diese beim Finalturnier in Weißenfels (Sachsen-Anhalt) gelingen. Neben dem haushohen Favoriten München haben sich mit dem Gastgeberverein, dem Mitteldeutschen BC, den Skyliners Frankfurt und den Bamberg Baskets gleich drei Außenseiter-Teams ins Halbfinale gekämpft. Während Bamberg gegen Frankfurt ran muss, trifft der FC Bayern Basketball auf den MBC.

Eine Halle, vier Teams, vier Fanlager

Für Fans und Spieler ist das Top4 um den Deutschen Pokal alljährlich ein Basketball-Fest. "Es ist ein cooles Event, wenn vier Fanlager in die Halle kommen. In diesem Jahr sind wir in einer kleinen Halle, die ein Hexenkessel werden könnte. Und die Bamberger Fans werden sehr gut und lautstark vertreten sein", sagte Baskets-Kapitän Karsten Tadda im BR-Interview. Das Bamberger Urgestein kann seine Mannschaft aufgrund einer Wadenverletzung am Wochenende allerdings nur von der Seitenlinie pushen.

Bambergs Halbfinalgegner Frankfurt kaum auszurechnen

Im Halbfinale treffen die Bamberger, die in der Bundesliga aktuell auf dem 14. Platz rangieren, auf die noch zwei Plätze tiefer stehenden Frankfurt Skyliners. Trotzdem werde das Halbfinale alles andere als ein einfaches Spiel, warnt der Bamberger Trainer Anton Gavel. Das Spiel der Frankfurter sei schwierig vorauszusagen: "Sie hatten immer wieder viele Kranke und Verletzte, haben mit unterschiedlichen Aufstellungen gespielt und jetzt neue Spieler dazubekommen. Da weiß man nicht genau, wer auf dem Feld stehen wird", so Gavel. Unter anderem haben die Hessen den Ex-Bamberger Patrick Heckmann und den US-Amerikaner Jordan Theodore nachverpflichtet.

Der Wille entscheidet

Für Gavel scheint auch klar, worauf es im Halbfinale ankommen wird: "Wir müssen kucken, dass wir konzentriert da rein gehen. Und dass wir nicht nur darüber reden, sondern zeigen, dass wir unbedingt wollen. Dann haben wir gute Chancen", so der Bamberger Trainer. Für den Fall des Finaleinzugs seiner Baskets hat Kapitän Karsten Tadda auch einen Wunschgegner für das Finale: "Jeder würde da Weißenfels wählen, weil die Bayern der haushohe Favorit sind. Aber Weißenfels hat sie schon mal geschlagen, warum sollen sie das nicht nochmal schaffen", so Gavel. Der Pokal habe schließlich auch im Basketball seine eigenen Gesetze.

Zwei Tage, drei Spiele, ein Pokalsieger

Die Halbfinals werden am Samstag (15.02.) in der nur 3.000 Zuschauer fassenden Stadthalle in Weißenfels ausgetragen. Um 16 Uhr trifft der FC Bayern München auf den Mitteldeutschen BC, um 19 Uhr dann muss Bamberg gegen Frankfurt ran. Wer 2025 stolz den BBL-Pokal in die Höhe halten darf, wird im Finale am Sonntag (16.02.) ab 16 Uhr geklärt.