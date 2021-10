BBL-Pokal: Auch Bayreuth steht im Viertelfinale

medi Bayreuth ist den bayerischen Konkurrenten FC Bayern München und s.Oliver Würzburg gefolgt und komplettiert das Viertelfinale des deutschen Basketball-Pokals. Die Mannschaft von Trainer Raoul Korner setzte sich am Dienstagabend im letzten Achtelfinalspiel gegen die Hamburg Towers mit 93:84 (47:47) durch und hat damit die nächste Runde erreicht. Nach zwei ausgeglichenen Vierteln distanzierte Bayreuth die Towers durch einen starken dritten Durchgang (30:12) und ließ sich den Vorsprung nicht mehr nehmen.

Das sind die Begegnungen im Viertelfinale

Titelverteidiger FC Bayern München gastiert Mitte November im Viertelfinale bei den Niners Chemnitz. Meister Alba Berlin muss im Kampf um den Einzug in das Top Four bei medi Bayreuth antreten. Die weiteren Viertelfinal-Begegnungen lauten: Löwen Braunschweig gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt sowie Hakro Merlins Crailsheim gegen s.Oliver Würzburg. Die Partien finden am 13. und 14. November statt.