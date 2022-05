BBL-Playoffs: Offene Rechnung in München - Trotz in Bamberg

Weiler-Babb: "Kein negatives Gefühl"

Die Mannschaft von Headcoach Andrea Trinchieri hat aber bewiesen, dass sie aus Niederlagen lernen kann, nicht zuletzt in der EuroLeague, als man den großen FC Barcelona im Viertelfinale zweimal schlagen konnte und die Spanier in Spiel fünf zwang. So ist die Partie gegen die Niners die Chance, sich für die drei Niederlagen zu revanchieren. Nationalspieler Andreas Obst jedenfalls sagt über Chemnitz: "Das ist eine sehr charakterstarke Mannschaft, die das Spiel auf jeden Fall gewinnen will. Das wollen wir aber auch".

Dass die Generalprobe gegen Alba Berlin verloren ging, muss kein schlechtes Omen für das Team mit dem teuersten Kader der Liga sein. "Wir nehmen kein negatives Gefühl mit. Playoffs sind wie eine neue Saison - jeder startet bei Null", sagt Guard Nick Weiler-Babb.

"Wir müssen alle Spiele zu 100 Prozent fokussiert sein, als würden wir gegen Barcelona spielen.“ Leon Radosevic