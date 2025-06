BBL-Play-off-Halbfinale: Würzburg - Ulm Spiel 4 im Livestream

Zum dritten Mal nach 2012 und 2024 stehen die Würzburger Basketballer im Halbfinale um die deutsche Basketball-Meisterschaft. Viele hatten der Mannschaft von Headcoach Saso Filipovski diesen Coup nicht zugetraut. Nun winken sogar die Finals. Zu Hause gegen Ratiopharm Ulm können die Unterfranken einen weiteren Schritt machen.

Heimvorteil in der "Turnhölle"

Wer in Spiel vier in der lauten Würzburger "Turnhölle" den Matchball zum Einzug ins Finale hat, entscheidet sich in Spiel drei am Samstag (07.06.). Nach zwei Partien steht es in der Best-of-five-Serie 1:1 - beide Teams konnten ihr erstes Heimspiel jeweils gewinnen.

Favorit in der Serie sind die Ulmer, die in der Saison 2022/2023 völlig überraschend ihren ersten Meistertitel feierten. Vergangene Saison scheiterte das Team im Viertelfinale - an Würzburg. In diesem Jahr beendeten sie die Hauptrunde unter dem neuen Trainer Ty Harrelson knapp hinter dem FC Bayern Basketball auf Platz zwei.

Ein "MVP" und viele Leistungsträger

Würzburg kam als Tabellensechster ins Ziel. Eine Platzierung, die nach dem Weggang von Vorjahres-"MVP" Otis Livingston II so nicht zu erwarten war. Doch andere sind eingesprungen und haben die Lücke geschlossen.

Mit Jhivvan Jackson stellen die Baskets erneut den "MVP", also den wertvollsten Spieler der Liga, der derzeit allerdings mit einer Rippenverletzung zu kämpfen hat. Kapitän Zachary Seljaas, Shooter Davion Mintz, Spielmacher Mike Lewis II und nicht zuletzt Supertalent Hannes Steinbach entwickelten sich ebenso zu Leistungsträgern in einer top gecoachten Mannschaft.

