BBL: München steigert sich gegen Vizemeister Ludwigsburg

Wie auch in den vorherigen Liga-Spielen hatten die Münchner, die in dieser Woche zwei EuroLeague-Partien bestreiten mussten, gegen die zuvor ebenfalls noch unbesiegten Ludwigsburger zu Beginn einige Schwierigkeiten und rannten teilweise einem Zehn-Punkte-Rückstand hinterher. Die Spieler mussten mit ansehen, wie Headcoach Andrea Trinchieri an der Seitenlinie einen Wutanfall nach dem anderen bekam.

15:0-Lauf bringt die Vorentscheidung

Doch nach dem Seitenwechsel waren die Münchner endlich warm. Sie spielten nun deutlich effektiver und waren auch viel treffsicherer als die Gäste. Ein 15:0-Lauf im dritten Viertel sorgte für die Vorentscheidung.

Bayern-Spielmacher Wade Baldwin überzeugte mit 21 Punkten. Leon Radosevic kam auf 15 Zähler. Center JaJuan Johnson schaffte zudem mit zehn Punkten und zwölf Rebounds einen so genannten Double-Double.