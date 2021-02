BBL: München gewinnt zuhause gegen Frankfurt

In der Partie dominierte München über weite Strecken und hatte in vier Vierteln die Nase vorne. Zur Halbzeitpause führte das Team aus München deutlich.

Bis zum Ende der Spielzeit drehte sich das Spiel nicht mehr. FC Bayern München gewann das Spiel gegen Fraport Frankfurt zuhause mit 84:58 Punkten. Beim Match im Audi Dome waren keine Zuschauer vor Ort.

Spieler im Fokus

Paul Zipser holte für München die meisten Punkte im Spiel - insgesamt 17. Bester Angreifer für Frankfurt war Quantez Robertson mit 13 Punkten. Der erfolgreichste Rebounder im Match war Jajuan Johnson von FC Bayern München, der 7 Bälle für sein Team holte. Besonders treffsicher trat Joe Rahon auf - er verwandelte 33 Prozent seiner Würfe (3 von 9) aus dem Spiel heraus.

Basketball-Bundesliga: So geht es weiter für FC Bayern München

In der Basketball-Bundesliga (BBL) geht es für München am 14. Februar mit einem Auswärtsspiel in Niners Chemnitz weiter. Der Gegner gewann zuvor knapp gegen Brose Bamberg und steht aktuell auf Platz 10 der Tabelle.