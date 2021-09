BBL: Mit "Kühlschrank" und Co. - Würzburg vor dem Saisonstart

Letzten Endes ließ sich die gesamte Saison auf diese eine Situation herunterbrechen. Die Entscheidung zwischen Abstieg und Klassenerhalt war eine Frage von Sekunden. Würzburg oder Gießen. Scheitern oder Klasse halten.

30 Sekunden waren im Abstiegsduell der beiden Mannschaften noch zu spielen und Würzburg lag hinten. 72:73. Gießens Point Guard Jonathan Stark zog in Richtung Korb mit dem Ziel, das Spiel zu entscheiden. Doch Stark entschied sich um, passte nach außen. Zu ungenau. Perry Jones fing den Ball ab, trieb ihn ans andere Ende des Spielfelds. Ein kurzer Fake, die Ablage zu Tyson Ward, der den schwierigen Korbleger verwandelte. 74:73. Der Endstand.

Wucherer über die vergangene Spielzeit: "Glück gehabt, weiter geht's"

Der Sieg über den Kontrahenten im Abstiegskampf war doppelt wichtig. Durch ihn konnte das Team von Denis Wucherer nicht nur den Abstand auf den Verfolger ausbauen, sondern auch den direkten Vergleich für sich entscheiden. Am Ende der Saison trennte die beiden Mannschaften ein einziger Sieg voneinander. Ein Sieg, der den Klassenerhalt von Würzburg bedeutete.

Heute möchte Wucherer nicht mehr all zu viele Worte über die vergangene Spielzeit verlieren: "Letzte Saison abgehakt, überlebt, Glück gehabt, weiter geht's", sagte der Würzburg-Coach im BR-Interview über den knappen Klassenerhalt. Wenn es nach ihm geht, soll dieses Jahr das Wort Abstieg im Vokabular der Basketball-Fans in der unterfränkischen Stadt am Main nicht vorkommen. Das Ziel des Würzburg Coaches ist: "Dass wir das Mittelfeld, wir nennen es das gesunde Mittelfeld, anpeilen."

Luciano Parodi und Aigars Skele - die neuen Guards in Würzburg

Dabei soll ein runderneuerter Kader helfen. Nicht nur die beiden Last-Minute Helden, Ward und Jones, sucht man auf der Würzburger Spielerliste vergeblich. An ihre Stelle treten nun jede Menge neue Gesichter. Für den Spielaufbau ist künftig Luciano Parodi (27), Uruguays MVP von 2016, verantwortlich. Der Point Guard sammelte, bis auf einen kurzen Zwischenstopp beim italienischen Dinamo Sassari, vor allen Dingen in Südamerika Assists. Auf die wird Aigars Skele (28) an der Dreier-Linie warten. Der lettische Nationalspieler ist ein Allrounder auf dem Flügel und kommt mit einer Dreierquote von 51 Prozent aus der estnisch-lettischen Liga nach Würzburg.