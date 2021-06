BBL: Medi Bayreuth verpflichtet Marcus Thornton aus Chemnitz

Medi Bayreuth hat mit Marcus Thornton den nächsten Neuzugang für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL) vorgestellt. Wie der Verein bekanntgab, erhält der 28 Jahre alte Shooting Guard einen Einjahresvertrag beim Tabellenzehnten der abgelaufenen Saison.

Korner über Thornton: "Ein Scorer, wie er im Buche steht"

Thornton spielte seit Sommer 2020 beim Aufsteiger Niners Chemnitz, mit dem ihm in der vergangenen Spielzeit der Klassenerhalt in der BBL gelang. "Marcus ist ein Scorer, wie er im Buche steht", so Medi-Coach Raoul Korner über den US-Amerikaner. "Er hat bewiesen, dass er in der Crunch-Time abliefert und genau das hat uns in der letzten Saison gefehlt."

Raoul Korner bleibt Headcoach von Medi Bayreuth

Thornton ist der fünfte Neuzugang bei Medi Bayreuth für die kommende Spielzeit. im Mai hatte auch Coach Raoul Korner seinen Vertrag in Bayreuth verlängert.