BBL: Medi Bayreuth und Brose Bamberg siegreich

Die beiden oberfränkischen Basketball-Teams Brose Bamberg und Medi Bayreuth gewannen ihre Spiele am Samstag. Für die Bayreuther war das 85:79 gegen Heidelberg der vierte Bundesliga-Heimsieg in Folge.

Bayreuths Aufholjagd in eigener Halle

Dank einer erfolgreichen Aufholjagd siegte Bayreuth mit 85:79 gegen die MLP Academics Heidelberg. Nach dem ersten Viertel lagen die Oberfranken noch mit 16:29 zurück. Bester Scorer der Partie war Bayreuths Sacar Anim mit 22 Punkten.

Bei der Partie waren 1.000 Zuschauer in der Oberfrankenhalle zugelassen. Die Halle war bis auf den letzten Platz besetzt. Nach überstandener Corona-Infektion war Bayreuths Kapitän Bastian Doreth wieder mit an Bord. Auch Philip Jalalpoor und Moritz Sanders kehrten in den Kader zurück.

Bamberg siegt mit nur acht Spielern im Kader

Brose Bamberg feierte einen Auswärtssieg bei den Jobstairs Giessen 46ers mit 92:89. Aufgrund von verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfällen standen nur acht Spieler im Kader der Oberfranken, darunter befand sich Nachwuchsspieler Lukas Passarge. Die Partie war heiß umkämpft: Insgesamt 19 Mal wechselte die Führung zwischen den Teams. Bester Scorer der Partie war Giessens Kendale McCullum mit 27 Punkten.

In der Tabelle steht Bayreuth aktuell mit zehn Siegen und zehn Niederlagen auf Platz zehn. Bamberg rangiert mit neun Siegen und elf Niederlagen einen Platz dahinter.