BBL: Medi Bayreuth und Brose Bamberg kassieren Niederlagen

Zwei Niederlagen für die beiden Basketball-Teams aus Oberfranken: Medi Bayreuth musste am Freitag im Heimspiel mit 73:80 eine Niederlage gegen ratiopharm Ulm einstecken. Ebenfalls den Kürzeren zog Brose Bamberg im Auswärtsspiel gegen Meister Alba Berlin und verlor deutlich mit 57:89.

Bayreuther Coach Raoul Korner: "Letztlich hat es nicht gereicht"

Medi Bayreuth unterlag vor rund 2.500 Zuschauern und muss somit weiter auf den 12. Saisonsieg warten. Head-Coach Raoul Korner lobte dennoch den Kampfgeist seines Teams: Es hätte "die Aufgabe im Rahmen der Möglichkeiten sehr gut gelöst, hat gefightet. Letztlich hat es nicht gereicht, weil man an die Grenzen des Machbaren und der Qualität stößt und sich am Ende eine Ulmer Mannschaft durchsetzt, die eben auch auf drei NBA-Spieler zurückgreifen kann." Medi Bayreuth belegt nun Rang 15 und ist damit Viertletzter in der Tabelle der Basketball Bundesliga (BBL).

Brose Bamberg bei Meister Alba Berlin mit wenig Chancen

Klar verloren hat auch Brose Bamberg. In Berlin hatten die Bamberger gegen Meister Alba wenig Chancen. Am Ende hieß es 89:57 für die Gastgeber. Alba Berlin ist durch den siebten Sieg in Serie näher an Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn herangerückt. Die Berliner zogen bereits im ersten Viertel (23:8) weit davon und hatten auch in den restlichen 30 Minuten keine Probleme mit dem früheren Serienmeister. Die Bamberger liegen nach 31 von 34 Hauptrundenspielen nun auf dem zehnten Platz.