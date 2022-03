BBL: Medi Bayreuth trifft auf Baskets Oldenburg

Das Hinspiel in der Basketball Bundesliga konnten die Oberfranken für sich entscheiden. Am Mittwochabend will medi Bayreuth auch beim Rückspiel gegen die EWE Baskets Oldenburg einen Sieg einfahren. Vor heimischer Kulisse stehen die Chancen gut.