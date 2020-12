BBL: medi Bayreuth trennt sich von Spielmacher Woolridge

"Wir haben bis zuletzt alles versucht, um Ryan ins Team zu integrieren. Das ist leider nicht gelungen, weshalb dieser Schritt die logische Konsequenz und gleichzeitig beste Lösung für alle Beteiligten ist, sagte Headcoach Raoul Korner zu der Personalie. Der 23 Jahre alte "Rookie", der auf der Spielmacherposition Bastian Doreth entlasten sollte, hatte die in ihn gesetzten Erwartungen bisher nicht erfüllt. In den bisher sieben Bundesligaspielen kam der Point Guard auf durchschnittlich 7,7 Punkte und jeweils 3,1 Assists und Rebounds. Die Trennung erfolgt nach Angaben des Vereins in beiderseitigem Einvernehmen.