BBL: Lazeric Jones folgt bei Medi Bayreuth auf Ryan Woolridge

Zwei Wochen nachdem Basketball-Bundesligist Medi Bayreuth die Trennung von Ryan Woolridge bekannt gegeben hat, stellt der Verein einen neuen Spielmacher vor. Wie der Verein mitteilt, kommt der 30-Jährige Lazeric Jones vom türkischen Erstligisten Galatasaray Istanbul.

"Wir haben bis zuletzt alles versucht, um Ryan ins Team zu integrieren. Das ist leider nicht gelungen, weshalb dieser Schritt die logische Konsequenz und gleichzeitig beste Lösung für alle Beteiligten ist." Raoul Korner, Trainer Medi Bayreuth

Lazeric Jones steigt bei Medi Bayreuth ins Training ein

Der US-Amerikaner Jones hat bereits die vorgeschriebene Quarantäne und auch den medizinischen Check hinter sich. Jones kann damit ins Training der Mannschaft von Coach Raoul Korner einsteigen. Die Bayreuther hatten den Vertrag mit dem erst im Juli 2020 verpflichteten Woolridge Ende des vergangenen Jahres aufgelöst.

Woolridge erfüllt Erwartungen von Medi Bayreuth nicht

Die Trennung erfolgt nach Angaben des Vereins in beiderseitigem Einvernehmen. Der 23 Jahre alte "Rookie" Woolridge, der auf der Spielmacherposition Bastian Doreth entlasten sollte, hatte die in ihn gesetzten Erwartungen zuvor nicht erfüllt. In den sieben Bundesligaspielen der laufenden Saison kam der Point Guard auf durchschnittlich 7,7 Punkte und jeweils 3,1 Assists und Rebounds.