BBL-Halbfinale: Unentschieden zwischen Ludwigsburg und Ulm

Ludwigsburg und Ulm lieferten sich im Münchner Audi Dome ein Duell auf Augenhöhe. Die höchste Führung holten sich die MHP Riesen im ersten Viertel (17:7/8. Minute), danach ging es hin und her. Ulm, das im Schlussviertel einen kleinen Vorsprung verspielte, hatte den Ball und die Chance zum Sieg, als noch 2,6 Sekunden auf der Uhr waren. Doch Knight blockte einen Korblegerversuch von Archie Goodwin. Ulm spielt um seinen vierten Finaleinzug, Ludwigsburg um den ersten.

Derek Willis: "Beide Teams haben hart gefightet"

Es ist das erste Unentschieden in einem Play-off-Spiel der Bundesliga seit 1975, als es zwischen Gießen und Wolfenbüttel im Halbfinale ein 78:78 gegeben hatte. "Beide Teams haben hart gefightet", sagte Derek Willis (19 Punkte), bester Werfer der Ulmer. Mit Blick auf das zweite Duell ergänzte der Amerikaner: "Wir müssen unser Spiel spielen und uns auf die Basics konzentrieren. Marcos Knight (24), Topscorer der Ludwigsburger, meinte: "Es steht 0:0, wie vor dem ersten Spiel."

Damit gibt es vor dem Rückspiel am Dienstag (20.30 Uhr) keine Rechenspiele, der Sieger zieht ins Finale ein. Am 26. und 28. Juni geht es gegen Alba Berlin oder die EWE Baskets Oldenburg, die das zweite Halbfinale austragen. Alba und Oldenburg treffen am Montag (20.30 Uhr) erstmals aufeinander.