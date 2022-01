BBL: FC Bayern stolpert gegen Chemnitz

Der FC Bayern München ist in der Basketball-Bundesliga bei der Jagd auf den Tabellenführer Telekom Baskets Bonn gestolpert. Die Bayern verloren gegen die Niners Chemnitz am Sonntag durch einen 1:11-Lauf in den letzten Minuten überraschend 63:65 (42:31). Es ist nicht das erste Mal, dass der FCB gegen die Niners verliert. Im Viertelfinale des Pokals schaltete Chemnitz die Münchner bereits überraschend durch ein 85:80 aus.

Straffes Programm vor dem Topspiel

Während die Gäste im ersten Viertel die bessere Mannschaft waren und 19:16 vorn lagen, übernahmen bis zur Pause die Bayern die Spielkontrolle und führten nach 20 Minuten mit elf Zählern. Chemnitz kam nach dem Seitenwechsel wieder besser ins Match und konnte auf fünf Punkte verkürzen (46:51/30. Minute). In einer von der Spannung geprägten Begegnung führten die Bayern eine Minute vor dem Ende mit 63:62, ehe Lockett knapp 25 Sekunden vor Schluss mit einem erfolgreichen Distanzwurf die Partie erneut drehen und für den Chemnitzer Erfolg sorgen konnte.

Das Team von Trainer Andrea Trinchieri versäumte es damit, nach Punkten zu den Tabellenführern aus Bonn aufzuschließen. Auch die Telekom Baskets Bonn hatten am Sonntag eine bittere Pleite einstecken müssen. Der Spitzenreiter unterlag den Hamburg Towers verdient mit 80:92 (38:52) und verpasste es, den Vorsprung auf Bayern München auszubauen. Am kommenden Sonntag kommt es dann in München zum Liga-Spitzenspiel, zuvor sind die Bayern jedoch noch zweimal in der EuroLeague gefordert. Gegen Chemnitz war im Audi Dome Power Forward Deshaun Thomas mit 19 Punkten der Topscorer.