BBL: FC Bayern Basketball - der "Möchtegern-Underdog"

Bei den Bayern dominiert ein Gefühl: Neugier. Die Münchner sind gespannt auf ihre neue Saison und auf ihre neuen Spieler. Nur blöd, dass gerade viele Spieler wegen Verletzungen oder Corona-Quarantäne nicht zur Verfügung stehen: "Bis jetzt hatten wir das komplette Team nicht mal für fünf Minuten zusammen", klagt Headcoach Andrea Trinchieri. Neun von 17 Spielern fehlten zeitweise. Alles sehr schwierig, findet der Italiener.

Trinchieri: "Ich weiß nicht, was ich erwarten kann"

Nun hofft er, dass sich bald alle erholen, um herauszufinden, woran er arbeiten muss. "Ich weiß gar nicht, was ich erwarten kann", sagt der 53-Jährige.

Die Finalpleite der vergangenen Saison gegen ALBA Berlin wirkt noch nach. Man hat eine gute Saison gespielt, ja. Gejubelt haben aber die anderen.

Euroleague bleibt neben der Meisterschaft das große Ziel

Was sie tun müssen: Die gleiche Einstellung entwickeln wie vergangene Saison: Da war Bayern ein Team, das Niederlagen hasste, und es zum ersten Mal in die Play-offs des höchsten europäischen Wettbewerbs, der Euroleague, schaffte. Natürlich wollen die Münchner das wiederholen - damals war im Viertelfinale Schluss. Jetzt zu sagen, dass man noch weiter kommen will, das findet der Trainer sehr überheblich: "Es wäre arrogant, das zu sagen."

Klubpräsident Herbert Hainer ist da offenbar aber anderer Meinung: Für ihn sei es "ganz klar" das Ziel, "den nächsten Schritt zu machen". Der ganze Verein lebe die Aufbruchsstimmung und die Motivation, im Basketball ähnliches zu schaffen wie im Fußball, fügte er an. Auf Dauer will er es auch in dieser Sportart in die europäische Spitze schaffen