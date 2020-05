Basketball: BBL darf Finalturnier in München austragen

Der Plan der Liga sieht vor, das Meisterschaftsturnier ab dem 6. Juni in München auszutragen. Zehn Klubs, darunter Titelverteidiger FC Bayern Basketball und Brose Bamberg, haben sich für die Teilnahme an dem Turnier entschieden, sieben Vereine - darunter medi Bayreuth und s.Oliver Würzburg - haben die Saison bereits beendet. Die verbliebenen Teams stehen hinter der Entscheidung der Liga, die noch den deutschen Meister und die internationalen Startplätze für die kommende Saison ausspielen lassen will.

Turnier-Vorbereitung kann starten

Vor Beginn des Turniers werden die zehn Teams an ihren jeweiligen Standorten eine rund dreiwöchige Vorbereitung absolvieren. Für die Rückkehr ins Mannschaftstraining ist die Zustimmung der jeweiligen Gesundheitsämter erforderlich. In dieser Phase dürfen die Profis und Trainer noch Kontakt zu ihren Familien haben, werden aber engmaschig getestet.

"Ich denke, dass wir alles Mögliche getan und dabei ein gutes und umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept unter der Mitwirkung von Experten erarbeitet haben", sagte zuletzt BBL-Präsident Alexander Reil. "Mit der Entscheidung für lediglich einen Spielort und die Trennung aller Mannschaften von der Außenwelt über den gesamten Turnierzeitraum hinweg können wir eine sehr hohe Sicherheit gewährleisten."

US-Spieler müssen bei Rückkehr in Quarantäne

Die Personalplanungen laufen: Einige US-Profis sind bereits aus ihrer Heimat nach Deutschland zurückgekehrt, nach der positiven Entscheidung können die Vereine jetzt weitere Maßnahmen ergreifen. Allerdings müssen US-Spieler, die für die Rest-Saison zurückkommen, zunächst für zwei Wochen in Quarantäne.

Am Ende bleiben dadurch nur noch ein paar Tage für das Hallentraining. "Das ist definitiv zu wenig", gab Nationalspieler und Athletensprecher Bastian Doreth von medi Bayreuth schon vor der Entscheidung zu bedenken. Im Bedarfsfall sind maximal zwei Nachverpflichtungen erlaubt, die BBL hat die Transferregeln gelockert.