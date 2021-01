BBL: Brose Bamberg überrascht in Ulm

Ein 13:0-Lauf in den letzten Spielminuten sicherte der Mannschaft von Headcoach Johan Roijakkers in einer engen Partie den fünften Saisonsieg. In der Liga ist der frühere Serienmeister damit wieder auf einem Play-off-Platz. Bereits an diesem Freitag kann Bamberg den Sieg mit einem weiteren Auswärtssieg beim noch sieglosen Schlusslicht RASTA Vechta vergolden.

Ogbe zeigt gute Reaktion

Mitte des Schlussviertels sahen die Ulmer eigentlich wie die sicheren Sieger aus. Dann gelang den Gastgebern buchstäblich gar nichts mehr und die Bamberger starteten ihren Run. Chase Fieler war mit 13 Punkten bester Werfer der Bamberger. Ausgerechnet der zuletzt von Trainer Roijakkers öffentlich harsch kritisierte Kenneth Ogbe zeigte ebenfalls eine starke Leistung und kam wie David Kravish auf zwölf Zähler. Bester Werfer bei Ulm war Nationalspieler Andreas Obst (15 Punkte).