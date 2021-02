BBL: Bayreuth verliert zuhause gegen Oldenburg

Bayreuth konnte mit Oldenburg über weite Strecken nicht mithalten. Zur Halbzeitpause stand es 42:42.

Bis zum Ende der Spielzeit drehte sich das Spiel allerdings. Medi Bayreuth verlor das Spiel gegen EWE Baskets Oldenburg zuhause mit 82:91 Punkten. Beim Match im Oberfrankenhalle waren keine Zuschauer vor Ort.

Spieler im Fokus

Keith Hornsby holte für Oldenburg die meisten Punkte im Spiel - insgesamt 25. Bester Angreifer für Bayreuth war Osvaldas Olisevicius mit 22 Punkten. Der erfolgreichste Rebounder im Match war Dererk Pardon von medi Bayreuth, der 9 Bälle für sein Team holte. Besonders treffsicher trat Keith Hornsby auf - er verwandelte 75 Prozent seiner Würfe (9 von 12) aus dem Spiel heraus.

Basketball-Bundesliga: So geht es weiter für medi Bayreuth

In der Basketball-Bundesliga (BBL) geht es für Bayreuth am 2. März mit einem Auswärtsspiel in Telekom B. Bonn weiter. Der Gegner gewann zuvor deutlich gegen Syntainics MBC Weißenfels und steht aktuell auf Platz 12 der Tabelle.