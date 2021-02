BBL: Bayreuth feiert zweiten Auswärtssieg in Folge

Nach dem jüngsten Auswärtssieg in Chemnitz präsentierten sich die Bayreuther bei den favorisierten Norddeutschen mit viel Selbstvertrauen und begannen stark. Vor allem der formstarke Osvaldas Olisevicius war es in der Anfangsphase, der immer wieder gute Aktionen hatte und den Gästen so Vorteile verschaffte. Mit 25:17 ging das erste Viertel an die Bayreuther, die auch zur Pause führten (46:41).