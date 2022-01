BBL: Bayreuth feiert wichtigen Sieg gegen Braunschweig

Thornton legt stark los

Der überragende Marcus Thornton (am Ende 27 Punkte) hatte früh 23 Punkte gesammelt, musste dann aber nach seinem dritten persönlichen Foul länger auf die Bank. Mit neun Punkten Rückstand gingen die Bayreuther, bei denen neben den Langzeitverletzten Bastian Doreth und Andreas Seiferth kurzfristig auch Kevin Wohlrath ausfiel, in die Pause. Doch Korner hatte wohl die richtige Ansprache gefunden - jedenfalls zeigte das Team nach dem Wechsel ein anderes Gesicht.

Aufholjagd im dritten Viertel

Beide Teams hatten relativ früh in der Partie Foul-Trouble - die Bayreuther kamen damit deutlich besser klar und setzten im dritten Viertel zur Aufholjagd an. In einer engen und sehr spannenden Schlussphase waren es dann Terry Allen (14 Punkte) und Sacar Anim (17) die Verantwortung übernahmen und die entscheidenden Würfe trafen. Bei Braunschweig kam Martin Peterka auf 22 Punkte.

Bayreuth bleibt mit nun 16:18 Punkten Tabellenzehnter und hofft auf die baldige Rückkehr der Verletzten. Dafür dass die Mannschaft noch nicht einmal in Bestbesetzung auflaufen konnte, ist es ein kleines Wunder, dass das Erreichen der Play-off-Plätze noch immer ein Thema ist.