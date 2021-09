BBL: Bayreuth beschwört die "Oberfranken-Hölle"

Drei Jahre ist es her, dass medi Bayreuth zuletzt auch nach der regulären Saison mitspielen durfte. Der Ausflug der Underdogs in die Playoffs der BBL dauerte nur drei kurze Spiele, dann hatten die Riesen aus Ludwigsburg die Oberfranken aus dem Turnier geworfen.

So kurz die Freude auch hielt, noch heute sprechen die Fans in Bayreuth von der Saison 2018. Akteure von damals findet man in der aktuellen Mannschaft, die am Sonntag (26.09.) gegen Gießen in die neue Saison startet, kaum noch. Da ist Bastian Doerth, der 32-Jährige Point Guard der Bayreuther, Andreas Seiferth, der 113 Kilo schwere Center, und natürlich Raoul Korner.

Korner: "Die Playoffs sind der Traum"

Der Wiener trainiert seit 2016 die Oberfranken und erinnert sich noch gut an die Saison vor drei Jahren. Kein Wunder, dass er so eine Spielzeit gerne noch einmal erleben würde. Am besten in der kommenden Spielzeit: "Die Playoffs sind der Traum", sagt Korner im BR-Interview.

Doch das Erreichen des Finalturniers ist in dieser Saison nicht das Wichtigste für den Coach. Auf die Frage, was sein primäres Saisonziel sei, antwortet er: "dass wir als Team die Fans wieder begeistern; dass sie sich danach sehnen, in eine Halle zu kommen und wieder Live-Basketball zu erleben und zu spüren und diese Emotionen mitzunehmen." Und fügt an: "Das ist das, was uns die letzten anderthalb Jahre massiv gefehlt hat."

Bayreuths Suche nach einem neuen Sponsor

Begeisterte Fans und eine volle Oberfranken-Halle, das würde den Bayreuthern, die mit Platz zehn in der vergangenen Saison nicht weit von den Playoff-Plätzen entfernt waren, nicht nur sportlich helfen.

Es wäre auch ein Argument, das Sponsoren überzeugen könnte, beim Bundesligisten einzusteigen. Denn diese Saison ist die letzte, in der der Bayreuther Basketballverein mit dem Vorsatz "medi" auflaufen wird. Schon länger steht fest, dass der Hersteller von medizinischen Hilfsmitteln beim Erstliga-Verein aussteigen wird.

Doreth: Playoff-Teilnahme "ein klar definiertes Ziel"

Ein herber finanzieller Schlag für den Verein, der bislang noch keinen Ersatz gefunden hat. Doch nicht nur eine ausverkaufte Halle wäre ein gutes Argument bei dieser Suche, findet Doreth: "Es ist natürlich deutlich einfacher, wenn du eine tolle Saison spielst, die du am Ende mit der Playoff-Teilnahme krönst", sagt der Point Guard und fügt an: "Ich sage jetzt nicht, dass die Playoff-Teilnahme ein Muss ist. Aber es ist definitiv ein klar definiertes Ziel von uns."

Die Offensive steht

Dafür braucht es aber nicht nur die Fans, sondern natürlich auch eine funktionierende Mannschaft. Im Spielaufbau wechselt sich Doreth mit dem erfahrenen Amerikaner Cameron Wells ab, der allerdings nach seiner Corona-Infektion noch nicht zu 100 Prozent fit ist.

Das Talent Kay Bruhnke soll eine größere Rolle spielen - genau wie Philipp Jalalpoor. Der Deutsch-Iraner hat gerade erst an den Olympischen Spielen teilgenommen, schied aber mit dem Iran nach der Vorrunde aus. Janari Joesaar hat zuletzt in Spanien gespielt, ist Nationalspieler Estlands und einer, der den Ball nicht unbedingt braucht, um effektiv zu sein. Im Gegensatz zu Marcus Thornton: Der Shooting Guard ist mit seinem sicheren Distanz-Wurf und dem starkem Zug zum Korb einer der gefährlichsten Scorer der Liga. Center Seiferth komplettiert die starke Offensive der Bayreuther.