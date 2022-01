BBL: Bayern gewinnt Derby in Bamberg

Die Basketballer des FC Bayern München haben sich am Sonntagabend im bayerischen Derby gegen die Brose Baskets aus Bamberg mit 95 zu 86 durchgesetzt. Die Münchner gingen in Bamberg früh in Führung und gaben das Spiel in der Folge nicht mehr aus der Hand. Bester Werfer war Augustine Rubit mit 22 Punkten und acht Rebounds. Bei Bamberg war Akil Mitchell mit 16 Zählern, acht Rebounds und zwei Assists der dominanteste Spieler.

Mit dem Sieg rücken die Münchner wieder näher an die Tabellenspitze heran. Denn am Samstag riss die Siegesserie der Baskets aus Bonn. Das Team von Trainer Tuomas Iisalo verlor am Sonntagabend mit 76:81 (47:37) bei den Hakro Merlins Crailsheim und mussten damit die dritte Saisonniederlage hinnehmen. Der FC Bayern ist damit noch einen Sieg hinter den Tabellenführern, doch hat auch ein Spiel weniger gespielt.