BBL: Bayern-Basketballer siegen in Frankfurt

Zunächst waren den Münchnern die Strapazen der letzten Spiele doch deutlich anzumerken. Frankfurt nutzte das und entschied das erste Viertel überraschend mit 19:11 für sich. Die Mannschaft von Headcoach Andrea Trinchieri fing sich dann aber, verkürzte den Rückstand bis zur Halbzeit (28:34) und legte dann im dritten und vierten Viertel richtig los.

Mit 26:12 und 21:6 entschieden die Münchner die beiden Schlussviertel für sich und gewannen so am Ende noch deutlich.

Spieler im Fokus

Paul Zipser holte für München die meisten Punkte im Spiel - insgesamt 24. Mit einer Trefferquote von 64 Prozent (sieben seiner elf Würfe trafen ins Ziel) war er der beste Akteur auf dem Parkett. Bester Werfer der Hessen war Jon Axel Gudmundsson mit 11 Punkten.

Trinchieri: "Du musst geduldig bleiben"

"Diese Sonntagsspiele werden immer gleich ablaufen: Der Gegner kann sich eine Woche auf uns vorbereiten, während wir aus einem Spiel am Freitagabend kommen. Da musst du geduldig bleiben und nicht nervös werden, wenn du einen langsamen Start hast – und wir waren heute zu Beginn sehr langsam", sagte Bayern-Coach Trinchieri nach der Partie. Die Steigerung nach der Pause kommentierte der Italiener so: "Wir waren geduldig und haben in der zweiten Hälfte viel besser verteidigt."