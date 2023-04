BBL: Bayern-Basketballer sichern Playoff-Teilnahme

Der FC Bayern München hat nach dem siebten Sieg in Serie schon vor Ende der regulären Saison in der Basketball-Bundesliga die Playoff-Teilnahme gesichert. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri gewann am Montag bei den Würzburg Baskets mit 67:49 (40:21) und bleibt mit einer Bilanz von 21:6 Siegen hinter dem Spitzenduo Alba Berlin und den Telekom Baskets Bonn (jeweils 25:2) auf Platz drei. Würzburg (14:14) steht weiterhin als Tabellenachter auf einem Playoff-Rang.

Duell vor Seitenwechsel entschieden

Das bayerische Nord-Süd-Derby war bereits vor dem Seitenwechsel entschieden. Die starke Münchner Defensive ließ im zweiten Viertel nur neun Zähler der Würzburger zu. Mit einem 19-Punkte-Vorsprung gibt es für den Euroleague-Teilnehmer in die Pause.

Die Gastgeber konnten im dritten Durchgang verkürzen (35:47), weil die Münchner kaum einen Wurf trafen. Nur sieben Punkte gelang dem Trinchieri-Team. Im Schlussviertel bauten der Titelanwärter den Vorsprung allerdings wieder aus und holten sich den 21. Saisonerfolg. Beste Schützen bei den Bayern waren Niels Giffey und Zylan Cheatham mit jeweils 13 Zählern.