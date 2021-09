BBL: Bamberg träumt, braucht aber noch Zeit

Platz vier wäre "ein Traum"

Roijakkers hält deshalb die Ziele klein für die neue Bundesligasaison. "Intern haben wir die vereinfacht: Wir wollen einfach das nächste Spiel gewinnen. Und ein besseres Jahr als letztes Jahr spielen." Vergangene Saison schaffte es Bamberg gerade so in die Meisterschafts-Playoffs und schied in der ersten Runde aus.

Diesmal will der Kapitän Chris Sengfelder eine viel bessere Ausgangsposition: "Die Ziele sind natürlich: Es wäre ein Traum, wieder bei uns in der Brose Arena Heimrecht zu haben für die Playoffs."

Dafür braucht es mindestens Platz vier. "Man sagt nicht umsonst, dass es das Basketball-Herz Deutschlands ist, und das kann ich nur unterschreiben. Die Halle steht, Freak City ist immer da, die Fans sind immer da, sie geben alles, was sie haben, und da will man als Spieler auch nur alles geben."