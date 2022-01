BBL: Bamberg gewinnt Derby gegen Würzburg

Die Fans sind zurück in der Brose Arena. 731 Zuschauer durften dank einer Sondergenehmigung schon einen Tag vor in Kraft treten der neuen Corona-Zuschauer-Regelung der Bayerischen Staatsregierung in die Halle. Frisch getestet und mit Maske sahen sie einen couragierten Auftritt der Heimmannschaft, die zu keinem Zeitpunkt einen Zweifel daran ließ, wer den Platz an diesem Abend als Gewinner verlassen würde.

Auch wenn Würzburg im ersten Viertel mit Bamberg noch Schritt hielt, waren die Kräfteverhältnis spätestens zur Halbzeit klar. Denn im zweiten Viertel lief für Würzburg gar nichts zusammen: Nur zehn Punkte standen an dessen Ende für die Gäste zu Buche.

Würzburger Niederlagen-Serie geht weiter

Mit einer 13-Punkte-Führung gingen die Bamberger in die Pause, ehe sie im dritten Viertel alles klar machten. Christian Sengfelder (19 Punkte) und Martinas Geben (18) führten ihre Mannschaft als beste Werfer an.

Für Würzburg ist es nun die zehnte Niederlage in Serie. Das letzte Spiel konnten die Unterfranken Anfang November gewinnen - ausgerechnet gegen den Tabellenführer FC Bayern.