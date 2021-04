BBL: Bamberg gewinnt 81. Oberfrankenderby gegen Bayreuth

Lange Zeit war es eine ausgeglichene Partie beim 81. Oberfrankenderby zwischen Bayreuth und Bamberg. Doch nach 40 Spielminuten konnten sich am Samstagabend die Domstädter in der Wagnerstadt mit 97:88 durchsetzen.

Häufiger Führungswechsel bestimmt Spiel

Bayreuth erwischte zunächst den besseren Start und lag auch zur Halbzeit mit 55:52 knapp in Führung. Doch insgesamt wechselte die Führung 15 Mal in der gesamten Partie, die stark offensiv geprägt war. Am Ende konnte sich Bamberg – vor allem wegen einer sehr hohen Trefferquote – durchsetzen.

"Bamberg hatte Ostern und Weihnachten an einem Tag, denn sie haben jeden Wurf getroffen. Was soll man da machen? Für deren Wurfquote haben wir dennoch eine gute Partie gespielt", so Bayreuths Kapitän Bastian Doreth. Am Ende seien aber die getroffenen Dreier der Bamberger ausschlaggebend gewesen oder der ein oder andere Offensivrebound zu viel, so Doreth weiter.

"Wir sind sehr froh über den Sieg, auch, dass wir den direkten Vergleich gewonnen haben. Das war wichtig zur Verteidigung des Playoffplatzes." Bambergs Trainer Johan Roijakkers

Bastian Doreth erzielte für Bayreuth die meisten Punkte im Spiel – insgesamt 22. Bester Angreifer für Bamberg war David Kravish mit 18 Punkten, er holte mit sieben Rebounds auch die meisten Bälle im gesamten Spiel.

Kampf um Playoffs läuft

Aktuell liegt Bamberg nach dem Spiel in Bayreuth auf dem achten Tabellenplatz und wäre somit für die Playoffs qualifiziert. Bayreuth ist momentan Tabellenzehnter und derzeit kein Playoff-Kandidat. Die Wagnerstädter treten am Dienstag (13.04.2021, 19.00 Uhr) zuhause gegen Ulm an. Die Baden-Württemberger sind aktuell Tabellensiebter und hatten zuvor deutlich gegen Giessen gewonnen.