BBL: 0:32-Lauf - Bayreuth verliert in Berlin

Es war eine ungewohnte Situation für Raoul Korner. Der Trainer von medi Bayreuth konnte vor der Partie gegen Alba Berlin auf seinen vollständigen Kader zugreifen. Genutzt hat ihm das nicht viel. Beim Tabellenführer gingen die Oberfranken mit 87:53 unter.

Dabei wirkte es in der ersten Hälfte lange so, als könnte Bayreuth die Gastgeber vor ernsthafte Probleme stellen. Die Berliner wirkten in ihrem sechsten Spiel binnen 14 Tagen von Beginn an etwas müde. Sie versuchten zwar Tempo zu machen, vergaben aber dennoch viele offene Würfe und ließen selbst einige einfache der Bayreuther zu. Die Gäste hielten mit viel Aggressivität dagegen und konnten im zweiten Viertel immer wieder ausgleichen.

32:0-Lauf im vierten Viertel

Nach dem Seitenwechsel kam Alba mit mehr Energie aus der Kabine und konnte sich nach einem 9:0-Lauf erstmalig zweistellig absetzen (49:38). Bayreuth blieb zunächst noch mit erfolgreichen Distanzwürfen weiter dran. Drei Punkte führten die Gastgeber zu Beginn des vierten Viertels.

Doch es folgte ein dramatischer Einbruch Bayreuths. Alba startete einen 32:0-Lauf. Die Gäste hatten den Berlinern rein gar nichts entgegenzusetzen. Weder offensiv, noch defensiv. Alba spielte die Franken, denen im letzten Viertel nur vier Punkte gelangen, förmlich an die Wand und sorgte vorzeitig für die Entscheidung.

Bayreuth dürfte sich mit dieser Niederlage endgültig aus dem Playoff-Rennen verabschieden. Mit einer Bilanz von 11:17 ist die BG Göttingen und somit der achte Platz sechs Punkte entfernt.

Alba Berlin - medi Bayreuth 87:53 (38:35)

Beste Werfer:

da Silva (20), Thiemann (20), Koumadje (11), Blatt (10) für Berlin

Doreth (12), Thornton (11), Joesaar (10), für Bayreuth.

Zuschauer: 2601