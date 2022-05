Bayreuths Meistertrainer Rost: Zukunftsentscheidung in Sicht

Bayreuth muss sich weiterentwickeln

Rost deutet im Gespräch an, dass er rund um Verein und Stadt in einigen Bereichen noch Optimierungsbedarf sieht. Vor allem darum dürfte es in den Gesprächen gehen. "Bei einem Tradiotionsverein muss man immer auch die Vergangenheit mitnehmen, die Erfolge. Aber irgendwann ist es an der Zeit, in die Zukunft schauen", so Rost.

Man müsse nun "die Strukturen im Verein in die Zukunft zu bringen." Als Rost ankam, besaß der KLub nicht einmal einen Kunstrasenplatz und keinen eigenen Trainingsplatz. Vieles konnte er in drei Jahren optimieren. Als Unterstützung holte er beispielsweise seinen ehemaligen Cottbuser Teamkollegen Tomislav Piplica ins sein Team, der das Nachwuchsleistungszentrum vorantreiben sollte.

"Man darf keine Zeit verlieren"

Was jetzt noch fehlt? Die Mannschaft sei bereit für die 3. Liga. Aber "im Verein müssen wir noch den einen oder anderen Posten schaffen." Anders ausgedrückt: Die Spielvereinigung muss sich einfach für die höheren Anforderungen im Profifußball rüsten. "Man darf keine Zeit verlieren", sagte Rost. Dann scheint es durchaus möglich, dass Bayreuths Erfolgscoach sogar längerfristig bei den Oberfranken bleibt.