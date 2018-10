Bayreuther Basketballer ziehen in die Champions League ein

Nach dem Auswärts-Remis setzten die Oberfranken beim entscheidenden Rückspiel voll und ganz auf ihren Heimvorteil. "Das Publikum kann eine ganz wichtige Rolle spielen. Es kann eine Atmosphäre kreieren, wie sie die Polen nicht kennen", hatte Bayreuth-Trainer Raoul Korner vor der Partie gesag.

Bangen bis zur Halbzeitpause

Im ersten Viertel mussten sich die Zuschauer aber erst einmal gedulden. Bayreuth geriet schnell in Rückstand, bis zu acht Punkten lagen sie hinten. Erst durch einen furiosen Endspurt und einen Dreier in letzter Sekunde konnten die Hausherren nach zehn Minuten eine knappe 23:20-Führung bejubeln. Nach dem zweiten Spielabschnitt war der Vorsprung aber wieder weg, die in dieser Phase geringfügig besseren Polen gingen mit 41:40 in die Halbzeitpause.

Starke Schlussphase bringt Bayreuth den Sieg

Fast hätten die Oberfranken den guten Auftakt im dritten Viertel verspielt. Doch eine herausragende dreißigste Minute brachte die Gastgeber mit 62:57 in Führung. Bis zum Schlusspfiff wurde daraus sogar ein 13-Punkte-Vorsprung. Die Partie endete 86:73 (23:20, 17:21, 22:16, 24:16). Bayreuth hat sich damit für die Teilnahme an der Champions League qualifiziert.