07.12.2018, 17:40 Uhr

Bayreuther Basketballer wollen Siegesserie fortsetzen

Der Basketballbundesliga Verein "medi Bayreuth" will nach der zweiwöchigen Länderspielpause am Samstag seinen 7. Sieg in Folge feiern. Das Team machte beim Pressetraining in der Oberfrankenhalle Bayreuth einen erholten und fitten Eindruck.